La line up originale (senza Adam Duce) dei Machine Head torna a macinare chilometri e palchi di tutto il mondo riproponendo dal vivo per intero “Burn My Eyes”: il disco che ha reso famosa la formazione di Oakland etichettandola come la migliore e la più influente fra le band della nuova ondata di metal degli anni ’90.

L’attuale formazione è composta da:

Robb Flynn – voce, chitarra

Logan Mader – chitarra

Chris Kontos – batteria

Jared MacEachern – basso

la band sarà in Italia per due date:



25 ottobre Trezzo sull’Adda (Mi), Live Club

26 ottobre Padova, Hall