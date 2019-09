Anna Maria Fadda, direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari, ha ottenuto il Caduceo d’Oro, riconoscimento attribuito dagli Ordini dei Farmacisti alle personalità che si sono distinte nell’ambito della sanità.

Il prestigioso premio verrà conferito alla docente domenica 22 settembre durante il Convegno dal titolo “Il farmacista: sviluppo professionale e politica istituzionale della F.o.f.i”, organizzato dagli Ordini Provinciali della Sardegna dei Farmacisti, con la partecipazione del Comitato centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (la F.o.f.i, appunto) e le massime autorità regionali nel campo della sanità.

E’ la prima volta che l’evento viene organizzato in Sardegna e già si annuncia come un appuntamento fondamentale per riflettere sui temi centrali della professione del farmacista. Il programma dell’iniziativa – che si svolgerà dalle 9.30 all’Horse Country di Arborea – prevede i saluti dell’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e del presidente della Federazione Andrea Mandelli.

Subito dopo, il programma indica la consegna del Caduceo d’Oro alla direttrice del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, che è anche Presidente della Divisione Tecnologia Farmaceutica della Società Chimica Italiana e dell’Associazione Docenti e Ricercatori di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica.