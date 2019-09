Un nuovo sito web per il Comune di Cagliari, proiettato verso il futuro. È ancora in fase di progettazione ma il percorso è già stato avviato. Il prototipo è stato immaginato per garantire un’esperienza d’uso perfetta anche attraverso lo smartphone.

I contenuti del portale precedente verranno trasferiti nel nuovo spazio web. Con l’obiettivo di incrementare la diffusione, il livello di interattività e multicanalità dei propri servizi digitali il Comune ha poi aderito fin dall’inizio alla fase di sperimentazione del progetto IO, l’app dei servizi pubblici della Pubblica Amministrazione italiana.

Tre i servizi di prossima sperimentazione: notifica e pagamento multe, rilascio/scadenza pass Ztl, allerta meteo.