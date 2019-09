Le lunghe attese per i pagamenti nella Sanità, secondo i dati aggiornati a giugno 2019 resi noti da Farmindustria e di Confindustria dispositivi medici, registrano un netto dimezzamento rispetto al passato.

Grazie anche all’introduzione del sistema di fatturazione elettronica, i tempi medi dei pagamenti in alcune regioni italiane sono scesi sotto la fatidica soglia prevista dalla legge di 60 giorni. In Sardegna emerge un dato importante per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, che risulta al secondo posto per i tempi di pagamento nel biomedicale.

L’AOB infatti si posiziona subito dopo l’Agenzia di tutela della salute di Milano, garantendo il saldo delle fatture in appena 50 giorni; un risultato apprezzabile che premia i dipendenti e che evidenzia lo sforzo importante dell’Azienda nel garantire la qualità della performance dei tempi di pagamento.