“Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati. Unitevi dietro alla scienza!”: E’ l’appello lanciato da Greta Thunberg davanti al Congresso americano. Per la giovane attivista svedese quello che si sta facendo per affrontare i cambiamenti climatici “non basta”.

Il mondo “sta perdendo la sfida” per evitare il disastro climatico, è stato invece il monito del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che tuttavia ha sottolineato come gli obiettivi di riduzione dei gas serra non siano ancora fuori portata.

In un’intervista a pochi giorni dal summit sul clima che si terrà al Palazzo di Vetro, ha spiegato: “Voglio che la società faccia pressione sui governi affinché capiscano che devono muoversi più velocemente, perché stiamo perdendo la corsa”.