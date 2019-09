Volevano appiccare un incendio per tendere una trappola ai forestali e ucciderli, due dei tre arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Cagliari su una serie di roghi dolosi ed episodi di bracconaggio avvenuti nel sud Sardegna tra il 2016 e il 2019, nelle zone di Sarroch, Pula e Villa San Pietro. Le porte del carcere si sono aperte per Giovanni Vacca, di 43 anni: sarebbe stato lui, secondo l’accusa, ad aver pianificato l’attentato contro gli agenti del Corpo forestale con la complicità di un 80enne, Mario Mallus.

L’anziano è finito agli arresti domiciliari, stessa misura per Salvatore Caboni, di 60 anni. Tutti e tre sono residenti a Sarroch. Indagate altre otto persone tra Sarroch e Villa San Pietro, coinvolte in pratiche di bracconaggio e nella detenzione illegale di armi e munizioni. Le indagini sono partite proprio da un’operazione anti bracconaggio del marzo 2019, quando i forestali sequestrano a Salvatore Caboni un tubo-fucile.

Dai successivi accertamenti emerge l’esistenza di un “artigiano delle armi”, un uomo capace di costruire e modificare fucili per la caccia di frodo. La figura viene individuata in Giovanni Vacca, operaio specializzato in meccanica. Scattano intercettazioni ambientali e telefoniche: vengono così carpiti i discorsi di Vacca e Mallus mentre parlano chiaramente di cinque incendi da loro appiccati tra il 2016 e il 2018 a Sarroch per spostare l’attenzione del Corpo forestale nelle aree bruciate e lasciare libero il terreno ai bracconieri.

I due vengono poi intercettati mentre decidono di uccidere un vitello selvatico nel luglio del 2019, e vengono bloccati subito dopo l’abbattimento dell’animale. Ed è per vendicarsi della successiva denuncia scattata nei loro confronti ad opera di due forestali che li avevano fermati, che Vacca e Mallus iniziano a pianificatore un attentato in cui i due agenti avrebbero dovuto morire tra le fiamme dell’ennesimo rogo doloso o freddato a fucilate davanti alla sua abitazione, o ancora facendo saltare in aria la sua casa. Un piano diabolico sventato con gli arresti scattati oggi all’alba nell’operazione condotta dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

L’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis ha espresso “vivo compiacimento” al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Sardegna, per “l’imponente impegno nell’attività di prevenzione dei reati ambientali, che nella giornata odierna, in conclusione di un’importante attività di indagine, ha portato all’arresto di alcune persone e la denuncia a piede libero di altre, tutte imputate di gravi reati contro il patrimonio”. “In questa specifica occasione – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – è doveroso segnalare il coraggio e sacrificio degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che, prodigandosi senza limiti per sostenere la legalità ambientale nella nostra regione, ha consentito di porre fine a numerosi episodi di bracconaggio con uso di armi clandestine, di pesca abusiva con mezzi vietati, oltre a fare luce su alcuni episodi di incendio boschivo, di periodi e anni precedenti”.