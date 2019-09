Sei giovani imprenditori agricoli sardi saranno premiati con gli Oscar Green assegnati dalla Coldiretti. La cerimonia della finale regionale si svolgerà venerdì 20 settembre nel cortile del Palazzo Reale dell’isola dell’Asinara, e a contendersi i prestigiosi premi delle sei categorie in concorso ci saranno i migliori dodici imprenditori under 40 che hanno impostato le attività delle loro aziende su innovazione, creatività, sostenibilità e solidarietà.

Fragus e Saboris di Sadali e l’Accademia Olearia di Alghero sono in lizza nella categoria “Impresa4.terra”; Salude e Trigu di Ploaghe e la Troticoltura di Fonni sono finalisti della categoria Campagna Amica; il birrificio agricolo Marduk di Irgoli e l’azienda agricola Massimo Orrù di Masullas, nella categoria “Sostenibilità”; la scuola primaria Monte Rosello Alto di Sassari e l’Istituto comprensivo 4 di Oristano sono in finale nella categoria “Noi per il Sociale”, aperta ad enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali; l’azienda agricola di Fabio Barbato di Castiadas e l’azienda agricola allevamenti Mascia di Donori sono i due finalisti della categoria “Fare rete”; l’azienda agricola Pab’è is Tèllasa di Sant’Andrea Frius e Canapesia di Marrubiu ambiscono infine al primo posto nella categoria “Creatività”.

I dodici finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore e da imprenditori agricoli regionali e nazionali, che li ha giudicati i migliori fra i 43 partecipanti che quest’anno hanno aderito all’iniziativa.