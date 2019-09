Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna di 52 anni trovata priva di vita in casa, oggi pomeriggio a Serrenti.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e non è stato possibile, al momento, stabilire con esattezza come è morta la donna. Il medico legale avrebbe preliminarmente escluso l’ipotesi di un intervento esterno.

In casa non c’erano segni evidenti di colluttazione e nemmeno di effrazione. La donna non stava bene di salute e il fratello non la sentiva da diversi giorni. Il cadavere è stato trasferito al Policlinico Universitario dove sarà eseguita l’autopsia.