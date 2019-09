Entrano in campo le teste di serie numero uno ai campionati italiani di tennis di seconda categoria di Cagliari. E vincono. Antonio Campo in due set contro Tobias Kirchlechner: 6-3, 6-3 e il pronostico è rispettato. Tra le donne Anna Floris va avanti, ma soffre. Trentasette anni, classe, esperienza e titoli. Ma contro di lei c’è la forza e la gioventù di Enola Chiesa, classe 2000. È il match del giorno. Duro per tutte e due. Chiesa vince il primo set 6-3. Ma Floris c’è e le rende il favore nel secondo: 6-3 per la sarda. E si decide tutto al terzo con Chiesa che non è affatto scomparsa dal campo.

E con Floris che deve pescare il meglio del suo repertorio. Testa a testa, break e contro break: una battaglia di nervi tra le smorzate di Chiesa e le geometrie e le rasoiate della mancina di casa. Nel frattempo gli spalti si riempiono. Ultimo break di Floris: 5 a 4. Poi l’ultimo game e succede di tutto: suonano persino le campane della vicina chiesa. Il nastro aiuta la sarda e la porta sul 40-30. Ed è match point. Finisce lì: 3-6, 6-3, 6-4. È un torneo che invade tutta la città, Monte Urpinu e Saline. E si spinge sino a Settimo San Pietro. I big confermano di essere big. Davide Della Tomasina, toscano che gioca a Sassuolo, però soffre un po’ con Andrea Cugini: 2-6, 6-4, 6-3. Ma è anche la giornata dei fratelli Dessí: vince Niccoló, 6-3, 2-6, 6-2 contro Simone Camposeo.

Ma va avanti anche Marco: 6-2, 6-1 contro Giacomo Crisostomo. Saluta il torneo l’olbiese Matteo Masala, sconfitto 6-4, 6-4 da Giuliano Benedetti. Tra le donne esce anche Barbara Dessolis: getta il primo set (7-6) contro la toscana Matilde Mariani dopo essere stata in vantaggio 5 a 1. E poi paga psicologicamente nel secondo set perdendo 6 a 2. Entra nel vivo anche il torneo di doppio. E domani, per i fan di Anna Floris, ci sarà da divertirsi: in campo contro Asya Colombo per il singolare e al fianco di Monica Cappelletti per il doppio. Tra le visite di oggi al Tennis club anche quella dell’allenatore del Cagliari Rolando Maran.