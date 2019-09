Operazione di salvataggio della Guardia Costiera per una passeggera in stato di incoscienza che si trovava a bordo della nave da crociera Msc Fantasia in navigazione a circa 50 miglia est delle coste sarde.

Ricevuta la richiesta di soccorso dal Comandante della nave intorno alle 18,30 circa, l’equipaggio dell’elicottero Rescue India Mike Alfa Nemo 15 della 4ª Sezione Volo Elicotteri di Decimomannu, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari è decollato verso l’eliporto dell’ospedale Brotzu per imbarcare personale medico del 118.

Nel frattempo la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ordinato ordinava al Comandante della nave da crociera di invertire la rotta e dirigere verso le coste sarde. Durante il volo per raggiungere la nave, il personale dell’elicottero Nemo 15 ha fornito le istruzioni necessarie al comando della Msc Fantasia affinché l’intervento di recupero si concludesse nel più breve tempo possibile, trasportando la paziente su una barella spinale, in corrispondenza dell’ultimo ponte della nave. Una volta giunto sulla verticale della nave, l’aerosoccoritore della Guardia Costiera è stato calato con il verricello sul ponte della nave sul quale ha messo in sicurezza la paziente e assicurato le condizioni di sicurezza per il successivo trasbordo sull’elicottero.

Dopo aver concluso le operazioni di messa in sicurezza e stabilizzazione della paziente, l’aerosoccorritore marittimo ha richiamato l’elicottero dando il via libera al pilota che ha quindi riposizionato il velivolo sulla verticale della nave avviando le operazioni di recupero della paziente e dell’aerosoccorritore per poi dirigere, con rotta diretta, verso l’ospedale Brotzu. Le gravissime condizioni di salute della donna hanno reso necessario l’intervento del personale medico a bordo che ha proceduto con l’intubazione della paziente. Grazie alla tempestività, all’elevata professionalità dell’equipaggio di volo e del personale medico, l’operazione di soccorso è stata conclusa con successo.

Proprio per mantenere elevati standard di professionalità, lo stesso equipaggio del velivolo della Guardia Costiera aveva simulato, solo 1 ora prima della chiamata di emergenza, un intervento di evacuazione medica da bordo della nave da crociera “Msc Fantasia”.