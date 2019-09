Ieri pomeriggio i carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo hanno fatto irruzione in una casa in piazza San Sirio, nel Quartiere del Sole, arrestando in flagranza un 31enne cagliaritano.

I militari, oltre a sequestrare circa 500 grammi di marijuana, 500 di hashish e circa 12 mila euro in banconote, hanno trovato tutto il necessario per il confezionamento della droga: bilancino di precisione, coltelli a serramanico, taglierino.

Il 31enne arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.