“Pensata dal primo cittadino di Capoterra Francesco Dessi, con la logica di un triennio Accademico di primo livello, volto a fare in modo che da Capoterra si smuova un’idea d’arte e di ricerca artistica e culturale contemporanea connessa al linguaggio plastico identitario dell’isola tutta con la sua cultura Nuragica” affermano in una nota gli organizzatori dell’evento.

“A Ottobre partirà il secondo anno di Accademia Nuragica, che come nel progetto tenderà progressivamente a inglobare e a porre a sistema dell’arte residente e della memoria tutti gli scultori che animano e vivono plasticamente la comunità”…”Cagliari al momento è l’unica città metropolitana occidentale priva d’Accademia di Belle Arti e la banda di Scultori d’Accademia Nuragica s’auspica l’apertura” prosegue la nota.

“Rispetto alla prima edizione ci sono delle novità: non un’unica Scultura ma quattro, tre in trachite (ignimbrite) di Serrenti e una in basalto. Una Scultura di quattro metri in ignimbrite sarà lavorata dal Maestro Antonello Pilittu e sbozzata da suoi due fidatissimi assistenti Jennie Humpries e Gianfranco Cappai (al suo primo anno Accademico) e rappresenterà un capo tribù, idealmente ispirato (secondo il canone Nuragico) al primo cittadino Francesco Dessì”.

“Due pietre di 2,50 metri d’ignimbrite di Serrenti, saranno invece lavorate secondo lo schema della prima edizione d’Accademia Nuragica da quattro Scultori residenti, che nel nome di una visione dell’arte come linguaggio e processo lavoreranno in comune: si tratta di Barbara Ardau, Luigi Ignazio Cappai, Mimmo Di Caterino e Roberto Deligia (al suo primo anno Accademico)” specificano gliorganizzatori.

“Lo Scultore Gianni Marongiu lavorerà su una pietra di basalto di 2,50 metri non in località Maddalena Spiaggia (dove saranno gli altri sette Scultori) ma al centro di Capoterra, anche il suo lavoro sarà connesso a un’idea d’arte contemporanea sospesa tra proto nuragico e contemporaneo”…”Tempo di lavorazione e consegna rispetto alla prima Scultura quattro mesi, il cantiere Accademico aprirà a Ottobre e chiuderà la consegna a fine Gennaio 2020”.