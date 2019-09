Ancora due piantagioni di marijuana scoperte e sequestrate nel Nuorese. Polizia e Carabinieri sono intensamente impegnati, in questo periodo, proprio per contrastare il fenomeno. Nell’ambito di questi servizi, predisposti dal Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, gli Agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Lanusei e di Tortolì hanno sequestrato in località Ospola, a San Teodoro, una piantagione composta da 522 piante di marijuana e denunciato un agricoltore 63enne di San Teodoro, ritenuto responsabile della coltivazione.

Le piante sequestrate, di ottima qualità, avrebbero prodotto ciascuna dai 400 ai 500 grammi di droga e complessivamente almeno 200 kg. di marijuana, che venduti all’ingrosso avrebbero fruttato circa 400.000 euro. I poliziotti dei Commissariati di Tortolì e Lanusei, nella mattinata di ieri, hanno sequestrato a Girasole (Nu) un’altra piantagione composta da 613 piante. Nell’occasione sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone di età compresa tra i 27 e i 43 anni, originari di Orgosolo, Loculi, Girasole Talana Triei e Lotzorai, che avevano appena proceduto al taglio e alla raccolta delle inflorescenze.

Su disposizione dell’A.G. di Lanusei, gli arrestati sono stati tradotti presso le Case Circondariali San Daniele di Lanusei (NU) e Badu e Carros in Nuoro. La produzione di marijuana, come dimostrato dalle operazioni portate a termine negli ultimi mesi dalla Polizia di Stato di Nuoro, costituisce un business favorito dalla presenza di aree impervie facilmente occultate nella vegetazione.