Vox Italia o Italiae è un movimento politico che nasce per dar voce all’Interesse Nazionale, così si presenta in rete il partito ideato dal filosofo Diego Fusaro.

“Il movimento unisce valori di destra e idee di sinistra, valori dimenticati dalla destra e idee abbandonate dalla sinistra”, questo parte del manifesto programmatico.

“Il pensiero unico politicamente corretto ha valori di sinistra e idee di destra: si identitifca vorialmente nel cosmopolitismo sans frontières, nel libertarismo post-identitario, nel progressismo senza limitazioni, nell’abbattimento di ogni autorità; si rispecchia idealmente nel competitivismo assoluto, nel sacro dogma della liberalizzazione del materiale e dell’immateriale, nella rimozione dei diritti sociali in nome della concorrenza planetaria al ribasso”…”Contro il pensiero unico, occorre oggi avere idee di sinistra e valori di destra. Idee di sinistra: lavoro, diritti sociali, senso sociale della comunità e del bonum commune, solidarietà antiutilitaristica. Valori di destra: Stato nazionale patriottico come fortilizio contro la privatizzazione liberista, famiglia contro l’atomizzazione individualistica della società, lealtà e onore contro l'”impero dell’effimero” (Lipovetsky) e la superficialità consumistica liberal-libertaria, religione della trascendenza come opposizione ragionata al monoteismo idolatrico del mercato e all’ateismo nichilistico della forma merce”, questo si legge nel documento approvato durante l’assemblea costitutiva a Roma.

Ma ora il movimento fa un passo in avanti, costituendo circoli e sedi territoriali, infatti da oggi sarà possibile creare circoli locali su base comunale ed è stato aperto il tesseramento.

Email ufficiale (circoli@voxitalia.net), sito (http://www. voxitalia.net) e sedi, ormai la linea di Fusaro è quella di andare oltre un associazione di persone, ma costruire un partito capace di essere alternativo agli attuali schemi.