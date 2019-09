Oltre 200 atleti, provenienti da 15 Paesi del Mediterraneo, saranno in gara nella quarta edizione dei “Comegym”, i giochi del Mediterraneo di ginnastica artistica, ritmica e aerobica, riservata ai migliori juniores maschile e femminile, in programma a Cagliari dal 25 al 29 settembre.

“Siamo onorati di poter ospitare un evento di questa importanza – ha detto Stefania Soro, presidente del Comitato regionale della Fgi) in conferenza stampa – e siamo orgogliosi di essere stati scelti dalla Federazione proprio in concomitanza con i festeggiamenti dei 150 anni dalla nascita della Federazione stessa”. Fino a sabato 28 Cagliari sarà sotto i riflettori di tutto il mondo, dato che molti atleti saranno reduci dai Mondiali di ginnastica ritmica a Baku, in Azerbaigian, in corso di svolgimento.

I Comegym si apriranno mercoledì 25, alle 18, con la cerimonia di apertura, mentre i giochi veri e propri inizieranno dalle 9 del giorno successivo. Le gare saranno sia di mattina che di sera e si svolgeranno al PalaPirastu, e nelle adiacenti Palestre A e B del Coni a Cagliari.