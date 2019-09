Ora è ufficiale: il varo dell’Ac75, l’imbarcazione di Luna Rossa che parteciperà alla prossima America’s Cup si terrà il 2 ottobre a Cagliari. Teatro della discesa in acqua del nuovo modello sarà il molo Ichnusa. L’appuntamento è fissato per le 15.30. Questa volta non ci saranno rinvii. La prima dell’Ac75 era stata prevista all’inizio per il 25 agosto, poi per il 9 settembre. Poi un nuovo slittamento. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, aveva spiegato i motivi: nessun vantaggio agli avversari con la scoperta anticipata dei segreti della barca.

La Ac75, arrivata a Cagliari nelle scorse settimane, è nell’hangar della cittadella in porto: il team da allora ha continuato a lavorarci sopra per renderla competitiva e vincente sin dalle prime prove, le World Series che si svolgeranno a Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020. Ma l’obiettivo è chiaro: vincere l’America’s Cup nella sfida finale ad Auckland, in Nuova Zelanda, nel 2021.

Intanto Cagliari si prepara a diventare capitale e punto di riferimento della vela mondiale sino alla prossima primavera: al molo Sabaudo verrà allestito un villaggio che ospiterà tutte le squadre e le barche impegnate nella prima tappa dell’America’s Cup World Series di aprile: il defender dell’America’s Cup Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli Team, INEOS Team UK (GBR), NYYC American Magic (USA) e Stars+Stripes Team USA. La prima squadra a installarsi al Molo Sabaudo sarà Ineos: già avviata la procedura per l’ottenimento della concessione dell’area occupata qualche anno fa da Luna Rossa. Ineos arriverà a Cagliari tra ottobre e novembre.