Un Centro di addestramento e istruzione professionale a livello nazionale per gli agenti all’interno del Caip della Polizia di Abbasanta. Lo chiedono, con una mozione, i consiglieri di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, Fausto Piga e Mario Mundula. Attualmente, ricordano, “il centro ospita il Reparto prevenzione crimine della Sardegna e il gruppo cinofili con cani antidroga, antiesplosivo e per ordine pubblico”.

Storicamente è stato “centro all’avanguardia per l’istruzione dei servizi scorte e sicurezza, per la formazione di polizie straniere ed ha ospitato, soprattutto in passato, stages del Nocs e di altre forze speciali di polizia europee ed extraeuropee”.

Aprire i corsi di allievo agente della Polizia di Stato “si configurerebbe come un’importante iniezione di fiducia per le nuove generazioni, determinando anche, oltre all’aumento del personale dedito all’insegnamento, un conseguente incremento degli organici in tutta la regione. Da qui la richiesta al presidente della Regione e alla Giunta di lavorare “per prevedere l’inserimento nel piano nazionale del corso per allievi del Caip”.