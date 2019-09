Dormiva in una tenda accanto alla piantagione di marijuana di cui si stava prendendo cura, ma è stato scoperto. I militari della Guardia di finanza hanno arrestato un 53enne residente a Barrali e sequestrato oltre mille piante. La piantagione è stata scoperta a Sinnai sulla dorsale del monte Serpeddì.

L’elicottero delle Fiamme gialle ha notato una “macchia verde” nascosta in una stretta insenatura difficilmente raggiungibile e lontana dai più battuti sentieri. L’area è stata poi raggiunta dai Baschi Verdi e dai cinofili della Seconda Compagnia di Cagliari. I militari hanno sorpreso il 53enne mentre dormiva nella tenda vicino alla piantagione.

Sequestrato tutto il materiale per prendersi cura delle piante e tagliarle. Complessivamente i militari hanno sequestrato 1.043 piante di marijuana, alte oltre un metro, che avrebbero consentito di ricavare circa 50 chili di droga per un valore non inferiore a 100mila euro.