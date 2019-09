Notiziario di Cagliari-Genoa. CAGLIARI: NAINGGOLAN ANCORA OUT, KLAVAN PER PISACANE? Allenamento di rifinitura questa mattina ad Asseminello per i rossoblù di Maran in vista dell’anticipo del venerdì contro il Genoa. Tutti presenti, ad eccezione di Nainggolan e dei lungodegenti Faragò, Pavoletti e Cragno. Il centrocampista belga prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio al polpaccio. Per la gara di domani sera alla Sardegna Arena, dunque, Maran dovrebbe confermare l’undici che domenica scorsa ha espugnato Parma: l’unica novità potrebbe essere il ritorno di Klavan al centro della difesa con capitan Ceppitelli, al posto di Pisacane.

GENOA: A CAGLIARI IL GENOA CAMBIA VOLTO A Cagliari potrebbe scendere in campo un Genoa un po’ diverso rispetto alla sconfitta con l’Atalanta. “Con tre gare ravvicinate andremo nella direzione di sfruttare tutta la rosa, consapevoli di non avere difficoltà nelle scelte perché abbiamo un gruppo con ruoli doppi. Saponara? Sono molto soddisfatto, è entrato come mi aspettavo”.