Tra le magnifiche otto dei campionati italiani di tennis di seconda categoria c’è anche Anna Floris. E Nicola Campo, nel tabellone maschile, continua a essere l’uomo da battere.

La campionessa sarda, dopo le fatiche di ieri con Enola Chiesa, oggi ha vinto in scioltezza superando 6-2, 6-1 Asya Colombo, 2.4 del Tennis project Osio. Ora è ai quarti. È l’unica rappresentante sarda dei singolari rimasta in gara: eliminati ai sedicesimi Niccolò e Marco Dessì, gli altri isolani superstiti. Tutti e due a testa alta. Domani Floris se la vedrà con Gaia Squarcialupi che invece ha faticato un po’ con Silvia Saccani. Soprattutto all’inizio: 1-6, 6-3, 6-1.

Avanti anche Natasha Piludu, 2.4, circolo tennis Bari, ma di chiare origini sarde. Per lei una piccola impresa visto che ha battuto la fiorentina Alessia Bianchi, 2.3, più in alto di lei in classifica. Piludu si giocherà l’accesso alle semifinali con Costanza Traversi che ieri ha sconfitto Emma Ferrini 6-2,7-5. Domani quarti di finale per tutti e tre i tornei (singolari maschili e femminili e doppio).

E grande festa per l’inaugurazione del campo al coperto del Tennis club alle 18.30: scenderà in campo anche il presidente nazionale della Federtennis Angelo Binaghi.