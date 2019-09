Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri di La Maddalena per aver aggredito una donna puntandole un coltello alla gola, prima di scappare spaventato dalla reazione della vittima.

L’aggressione è avvenuta martedì notte, a La Maddalena: una donna che lavora come cameriera in un locale del centro, aveva finito il turno di lavoro e faceva rientro a casa, quando il minorenne l’ha bloccata stringendola per il collo con un braccio e puntandole un coltello alla gola. La donna è riuscita a divincolarsi ed è stata scaraventata per terra dal 17enne che si è dato alla fuga.

La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri che dopo brevi indagini hanno identificato il giovane grazie anche alle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, e lo hanno denunciato alla Procura dei minori. I militari hanno anche recuperato il coltello usato per l’aggressione, che il 17enne aveva nascosto nell’incavo di uno scoglio in spiaggia.