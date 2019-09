Prosegue la partita delle nomine in capo alla Giunta regionale guidata dal presidente Christian Solinas.

Nella seduta di questa sera l’Esecutivo ha nominato il nuovo commissario di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, e i commissari delle tre agenzie agricole: Raffaele Cherchi per Agris, Patrizia Mattioni per Argea e Gianfranco Casu per Laore.