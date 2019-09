Dopo il debutto e la successiva circuitazione che lo ha portato in giro per la Sardegna nel corso del 2018, “Per filo e per segno” debutterà, in una nuova veste “Gioco Ombre”, sabato 21 settembre 2019 alle ore 18.00 e alle ore 21.00 presso lo Spazio OSC di Cagliari.

Lo spettacolo, omaggio teatrale all’artista Maria Lai, è la nuova co-produzione firmata ArTheatherSardiniaNet, l’ATI fondata nel 2018 tra le compagnie Teatro Laboratorio Alkestis CRS e L’Aquilone di Viviana, che vedrà in scena Andrea Meloni, Sabrina Mascia diretti da Ilaria Nina Zedda.

“Per filo e per segno”, spettacolo di teatro liberamente ispirato all’intensa biografia e al libro cucito “Tenendo per mano l’ombra” dell’artista sarda, nasce come sviluppo e adattamento scenico di una scrittura creativa scaturita da una profonda osservazione dell’opera dell’artista a cui lo spettacolo fa riferimento.

Lo spettacolo tratta il tema della diversità, non come stato peculiare dell’essere artista, ma come processo continuo d’individuazione, liberazione e preservazione della soggettività e dell’intelligenza critica e creativa di ogni persona.

“Per filo e per segno” può dirsi un gioco-serio e, in quanto tale, creato per interpellare adulti e bambini, coinvolgerli attraverso il linguaggio universale delle emozioni, metterli a specchio in confusione di ruoli e rovesciamenti di piani.