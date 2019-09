Mercoledì 25 settembre dalle 18 alle 19 presso lo spazio eventi, al primo piano della MEM Mediateca del Mediterraneo, l’associazione culturale Events Planning presenta il programma della 5° edizione del “Festival della cultura giapponese in Sardegna”.

La manifestazione tutta dedicata alla cultura giapponese, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cagliari e dell’Istituto giapponese di cultura di Roma, si svolgerà dal 27 al 29 settembre a Cagliari presso il Lazzaretto di Sant’Elia.

Si tratta di un evento culturale dove si entra in contatto con le arti tradizionali nipponiche, un evento che mira a far fare un percorso esperienziale che porti i partecipanti a vivere delle emozioni insieme a professionisti nelle arti tradizionali che, non solo mostreranno la propria arte, ma contemporaneamente, illustreranno il contesto storico, ciò che si cela dietro ai movimenti.