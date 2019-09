Settanta ispezioni con relativi 272 controlli, 35 sanzioni amministrative per un totale di 30.801 euro, 10 sequestri di prodotti ittici per circa 150 kg e quattro notizie di reato con il sequestro di circa 300 attrezzi da posta e circa 1000 metri di reti non conformi alla normativa vigente.

E’ il bilancio dell’attività di controllo della filiera della pesca da parte degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco e della Delegazione di Spiaggia di Calasetta, guidato dal comandante, il tenente di vascello Francesco S.M. D’Istria.

Le verifiche hanno interessato l’intera filiera pesca, con particolare riferimento al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, la corretta attività di commercializzazione, nonché la corretta catena commerciale. Controlli che si sono svolti nelle pescherie, ristoranti, supermercati, nei banchi di venditori ambulanti e punti di sbarco nell’intera area di competenza.