Sincera, combattiva e preoccupata non solo per stessa, ma anche per chi le sta attorno. Anche davanti a una notizia non facile, anzi decisamente brutta, Emma Marrone dimostra uno spessore e una forza non comuni.

Con un post sui social la cantante 35enne, infatti, ha gelato i fan annunciando: “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili.

Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione”. E aggiunge subito: “Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi”.