La Coop ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Olive Farcite in Olio di girasole a proprio marchio per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta.

Le olive interessate sono venduti in vasetti da 280 grammi con il numero di lotto LJ 197 con scadenza Luglio 2021. Il richiamo interessa vari punti vendita della rete Coop ad eccezione delle regioni Liguria, Piemonte e gran parte della Lombardia.

I solfiti sono additivi che hanno una duplice funzione: sono conservanti perchè rallentano la moltiplicazione di talune specie di microrganismi e sono anche antiossidanti; la normativa vigente ne ammette l’utilizzo in determinati alimenti e a determinate dosi massime.

Nelle olive farcite i solfiti vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Infatti è stato stimato che circa l’ 1% della popolazione è sensibile ai solfiti e la sensibilità porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse.

Inoltre, si possono manifestare altre sindromi più o meno gravi, ad esempio: orticaria, nausea, dolore al petto, rossore al volto, tipico di quando si beve un bicchiere di vino contenente una quantità eccessiva di solfiti. Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800-805580.