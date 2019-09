I poliziotti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno denunciato C.W., 42enne, pregiudicato per spaccio di grossi quantitativi di stupefacenti nel condominio dove risiede, in via Cornalias.

L’osservazione dei poliziotti ha permesso di accertare un via vai di persone che, dopo essere entrate all’interno del palazzo, si allontanavano, dopo pochi minuti, in maniera frettolosa. Il blitz è scattato quando i “Falchi”, con l’ausilio degli uomini della Squadra Volante, si sono presentati nell’abitazione di C.W. per la a perquisizione, nel corso della quale, grazie all’ausilio della Squadra Cinofila della Guardia di Finanza gli agenti hanno scoperto, ben occultata sotto il placcaggio in pietra di una parete, una cassetta di sicurezza con tre contenitori in metallo con all’interno un’ingente somma di denaro.

All’interno di un mobile c’era una macchina per sottovuoto, probabilmente utilizzata per impacchettare lostupefacente.

Nella camera da letto è stata trovata un’altra ingente somma di denaro, ben suddivisa in banconote di piccolo taglio, per arrivare ad un totale di 13.500 euro. Nelle cantine di pertinenza i poliziotti hanno trovato una porta in metallo, chiusa con un lucchetto, dove sempre l’Unità Cinofila ha segnalato la presenza di droga.

Aperta la porta c’era al’interno più di 1 kg di Hashish, circa 800 grammi di marijuana, 450 grammi di eroina e 450 gr di cocaina. Nel vano sottoscala sono state trovate numerose buste di plastica, apparentemente nuove, corrispondenti al tipo di busta utilizzato con la macchina per sottovuoto rinvenuta prima. Visti tutti gli elementi in possesso degli investigatori, C.W è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.