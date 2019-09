I Carabinieri della compagnia di Carbonia hanno denunciato un uomo, un pensionato di 71 anni, di Teulada, per incendio doloso e danneggiamento: il piromane avrebbe dato fuoco a un appartamento, in via Torino a Teulada.

L’uomo ha dato fuoco al suo appartamento, quello dove viveva fino alla scorsa estate, quando poi davanti a lui si era presentato l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto esecutivo dall’immobile. Questa notte, poco dopo le 2, l’uomo ha appiccato il rogo che è partito dal garage dell’abitazione e, utilizzando una bombola del gas, ha fatto si che rapidamente si propagasse al piano superiore dell’alloggio, distruggendo anche un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Poco ore dopo l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e de carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area, il 71enne si è costituito nella caserma della stazione di Carbonia. Qui ha spiegato che dietro quel raptus incendiario vi era una forma di ritorsione per lo sfratto esecutivo ricevuto a luglio. I militari che stanno lavorando per chiarire il contesto di difficoltà psicosociali in cui è maturato il gesto del pensionato, hanno accertato che da tempo i problemi economici non gli avevano consentito più di pagare le rate per l’acquisto dell’abitazione, cresciute a causa degli interessi per morosità, perciò la sua abitazione è stata pignorata e messa all’asta.

A luglio c’è stato lo sfratto esecutivo e da quel momento il 71enne è senza fissa dimora, costretto a vivere in casa di amici e parenti.