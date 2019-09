Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta alla Sala Operativa 115 del Comando di Cagliari per l’incendio di un mezzo intorno alle 12:00 a Quartu Sant’Elena nel Lungomare Poetto.

Sul posto si è immediatamente recata una squadra di pronto intervento, la 1A, con un’APS (autopompa serbatoio) e in supporto un’ABP (auto botte pompa) dalla centrale di Cagliari, che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando la propagazione dell’incendio alla vicina vegetazione.

Le operazioni si sono rivelate essere più difficili di quanto previsto per la presenza a bordo del mezzo di una bottiglia di GPL, messa poi in sicurezza raffreddando il contenitore con le opportune tecniche del caso.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.