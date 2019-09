I dirigenti dell’Unità di Pediatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro stanno cercando di ricostruire i fatti relativamente al piccolo, figlio di vegani, ricoverato per denutrizione e valutano la possibilità di sporgere formale denuncia alle forze dell’ordine per tutelare gli interessi del bambino di meno di due anni, arrivato nei giorni scorsi in reparto con un peso notevolmente inferiore rispetto all’età.

I genitori, entrambi vegani, avrebbero accompagnato il bimbo al Pronto soccorso dell’ospedale nuorese quando hanno visto che la sua situazione di salute si presentava grave. La coppia, che ha un altro figlio più grande, a detta dei dirigenti della Assl del capoluogo barbaricino, starebbe collaborando bene con i medici che hanno in cura il piccolo.

Intanto a Nuoro la notizia del bimbo ricoverato ha fatto il giro della città e in alcune chat di genitori che conoscono la famiglia, circola la notizia che la coppia di genitori, oltre ad essere vegana, è anche contraria ai vaccini. Voce però non confermata dall’Azienda sanitaria nuorese.