Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in una palazzina di civile abitazione in via Cesaraccio per l’incendio di un auto.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e hanno spento le fiamme che hanno distrutto un’altra auto, gli impianti elettrici e idrici dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Sassari e il reparto della scientifica.