Un terremoto di magnitudo locale 2.0 è stato registrato, ieri sera, a Samassi nel Medio Campidano dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.

Un terremoto in Sardegna è un evento piuttosto raro, anche se nel 2019 di scosse ne sono state registrate già tre: a marzo era stata registrata una scossa di 1,5 in mare a largo di Villasimius, nel Cagliaritano, mentre ad aprile una seconda scossa, di 1,7, a dieci chilometri di profondità tra Tertenia in Ogliastra e Villaputzu nel Cagliaritano.