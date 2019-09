E’ iniziato l’autunno, difatti oggi 23 settembre è il giorno dell’equinozio. Le condizioni meteo almeno per il momento si mantengono sostanziale stabili, nonostante qualche incertezza intervenuta nelle ultime ore. L’Alta Pressione, che continua a rimanere addossata alla nostra regione e più in generale al Mediterraneo centro occidentale, è stata disturbata da una perturbazione atlantica.

Perturbazione che ha portato un aumento della nuvolosità e un incremento del vento. Nuvolosità che ha investito maggiormente i settori occidentali – per ovvi motivi di esposizione – dando luogo anche a qualche estemporaneo acquazzone. Ora la situazione è in netto miglioramento, permarrà del vento di Maestrale sino alle prime ore di mercoledì allorquando una nuova perturbazione transiterà sul Nord Italia.

In Sardegna prevarrà il sole, per tutta la settimana. Avremo temperature decisamente gradevoli, difatti in presenza di correnti occidentali non si prevedono gli eccessi termici riscontrati ad esempio la scorsa settimana. Le massime, giusto per capirci, raramente supereranno i 30°C.

Di sera, poi, il fresco si farà sentire anche perché le giornate inizieranno ad accorciare più rapidamente. Ma tutto sommato possiamo affermare che l’ultima settimana di settembre trascorrerà all’insegna del meteo tardo estivo.

In collaborazione con MeteoSardegna