Domenica 22 settembre il Presidente siriano Bashar al Assad ha ricevuto una delegazione di parlamentari e politici italiani guidata dal senatore Paolo Romani.

I colloqui durante l’incontro hanno toccato gli ultimi sviluppi in Siria mentre i membri della delegazione hanno sollevato diverse domande relative alla situazione sul terreno e alla ricostruzione.

Il presidente Al-Assad ha affermato che ci sono una serie di sviluppi positivi nonostante il fatto che i paesi che hanno alimentato la guerra – principalmente la Turchia e gli Stati Uniti e le sue pedine – continuano ancora le loro politiche ostacolando la completa eliminazione del terrorismo e impedendo il ritorno dei siriani nella loro patria.

Assad ha affermato inoltre che la posizione della maggior parte dei paesi europei su ciò che stava accadendo in Siria era distaccata dalla realtà sin dall’inizio, e hanno continuato su questa strada nonostante i grandi cambiamenti osservati durante gli anni della guerra mentre continuavano a perseguire una politica che raggiunge gli interessi degli Stati Uniti e delle loro lobby invece di lavorare per raggiungere i propri interessi, sottolineando che i politici e i partiti europei dovrebbero determinare la forma dell’Europa a cui aspirano e il ruolo che vogliono svolgere.

Da parte loro, i membri della delegazione hanno affermato che la narrativa non realistica promossa dai media per rappresentare gli eventi in Siria dall’inizio della guerra ha iniziato a perdere gradualmente effetto sull’opinione pubblica europea, che a sua volta richiede ai governi europei di adottare un diversa politica basata sulla realtà e non su ciò che viene promosso dai media.

In una dichiarazione ai giornalisti dopo l’incontro, Romani ha sottolineato la differenza tangibile tra la loro visita in Siria due anni fa e la loro attuale visita, in particolare in termini di aumento delle aree liberate dal terrorismo.

I membri della delegazione hanno dichiarato di aver assistito in prima persona alla realtà di ciò che sta accadendo in Siria, sottolineando l’importanza del ritorno dei siriani sfollati nel loro paese, sottolineando gli sforzi del governo siriano in tal senso mentre alcuni paesi cercano di ostacolare questo ritorno per servire i propri interessi .