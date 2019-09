La CGIL ha aderito al “Global Climate Strike chiedendo alle sue strutture di organizzare assemblee pubbliche per discutere del cambiamento climatico, dei suoi effetti e delle azioni concrete per combatterlo.

Il “Global Climate Strike” consisterà in scioperi, manifestazioni, azioni ed assemblee che avranno luogo in tutto il mondo dal 20 al 27 settembre del 2019. Già in tutto il mondo, ed anche in Italia, sono in corso tante azioni di sensibilizzazione.

Il “Global Climate Strike” è promosso a livello mondiale, ed anche a livello locale, da “Fridays for future”, una organizzazione mondiale di studenti e giovani, con migliaia di nodi locali, rappresentati da Greta Thunberg, i quali già dall’autunno del 2018 hanno promosso le più grandi manifestazioni mondiali contro il cambiamento climatico. Fridays for future chiede di agire ora per realizzare quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi contro il cambiamento climatico.

Il comparto regione ha organizzato tre assemblee sindacali, regolarmente convocate, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, che si terranno domani martedì 24 settembre ad Oristano (via Cagliari 238), mercoledì 25 settembre ad Olbia (via Piemonte 27) e giovedì 26 settembre a Cagliari (viale Trento 69).

Come ha dichiarato Maurizio Landini, quando ha incontrato Greta Thunberg e le ha consegnato la tessera della CGIL, “c’è un nuovo problema, che anche tu rendi evidente: “non èpiù sufficiente lavorare ma è importante discutere di cosa si produce, di perché si produce e di quale rispetto si ha dell’ambiente mentre si produce. […] Siamo contenti che tante ragazze e ragazzi, insieme a te, stanno determinando un cambiamento. State risvegliando noi adulti perché ci chiedete coerenza e risposte ai problemi. Noi vorremmo consegnarti, se tu sei d’accordo, una tessera onoraria della nostra organizzazione, simbolicamente per te e per tutti i ragazzi che tu sei riuscita a mobilitare perché vogliamo essere parte attiva di questa battaglia per cambiare il mondo e far rispettare l’ambiente. […] È fondamentale che ciascuno nei propri comportamenti assuma una coerenza, dando centralità alla difesa dell’ambiente e delle condizioni di vita delle persone”.