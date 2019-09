A otto anni dalla presentazione della candidatura di Dubai come sede dell’Expo 2020 e a sei anni dalla vittoria decretata dal Bureau International des Expositions, gli Emirati Arabi Uniti sono ormai pronti per accogliere gli oltre 25 milioni di visitatori previsti per la prima esposizione universale organizzata in Medio Oriente.

Expo2020 Dubai, inoltre, coincide con il 50° anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il cosiddetto “giubileo d’oro”. Ecco perché gli ultimi sei anni sono stati un concentrato di impegno e collaborazione in vista dell’organizzazione di quella che vuole essere ricordata come la più imponente edizione dell’esposizione universale mai organizzata. L’evento in programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 e ospitato nell’avveniristica metropoli di Dubai, sarà un’occasione fondamentale per far conoscere l’Emirato al mondo intero. Un’occasione per mostrare e dimostrare che gli Emirati Arabi non sono solo sinonimo di petrodollari, ma che la società emiratina è ormai pronta per le sfide di questo e del prossimo millennio.

Come accaduto per le altre esposizioni universali, si tratterà di una grandiosa manifestazione espositiva di carattere intercontinentale che conterà la partecipazione di 192 nazioni rappresentative di ciascun continente. Expo2020 Dubai si svolgerà nel Dubai Trade Center, costruito strategicamente vicino al nuovo Aeroporto Internazionale Al Maktoum, per agevolare l’arrivo di visitatori e turisti. Inoltre l’area fieristica è situata a metà strada tra le capitali emiratine di Dubai e Abu Dhabi.

A ogni nazione ospite sarà dedicato un padiglione da gestire con l’organizzazione di eventi durante tutta la durata della manifestazione. Oltre ai padiglioni nazionali saranno presenti quelli tematici, gestiti dal paese organizzatore e inerenti all’argomento trattato dalla manifestazione. Dalla sabbia del deserto emergono anche i tre padiglioni principali dedicati ai messaggi di opportunità, mobilità e sostenibilità.

Il tema di Expo2020 Dubai è la connessione culturale come forza generatrice del futuro, espressa nella formula “connecting minds, creating the future”, slogan carico di significati. Il concetto che esso rappresenta affonda le sue radici nella linea politica degli Emirati legata allo sviluppo delle energie rinnovabili e green.

Le risorse energetiche come le conosciamo adesso sono deperibili e limitate, primo tra tutti il petrolio. Il messaggio di Expo2020 è chiaro: è necessario trovare nuove forme di energia sostenibili in grado di assicurare un futuro alle prossime generazioni. Sentimento di umanità, integrazione e unione delle risorse come vera forza in grado di sostenere e generare un futuro migliore sono le fondamenta su cui si fonda Expo 2020 Dubai.