Tutto pronto per la terza edizione per La Sagra del surf di Capo Mannu, che si terrà sul lungomare Mandriola-Putzu Idu, durante il primo weekend di ottobre, il 5 e 6 ottobre. Anche quest’anno ad animare il lungomare della marina di San Vero Milis ci saranno le diverse attività e proposte che gli organizzatori, insieme alle varie realtà coinvolte, hanno preparato per il pubblico in arrivo da tutta Italia.

Oltre al fil-rouge che sottende l’intera manifestazione – la celebrazione del mare e delle attività ad esso connesse – La Sagra del surf si identifica come una occasione unica per ‘assaggiare’ tutto quello che di qualità il territorio offre: a partire dalle attività sportive, culturali, ambientali, agli assaggi veri e propri dello street e traditional food, passando per una proposta musicale che accoglie diversi generi e le creazioni di artigiani ed artisti che si potranno anche acquistare.

“Cultura del mare e rispetto per l’ambiente continuano ad essere i pilastri sui quali è nata La Sagra del surf – dichiara Roberto Pulisci, presidente del Comitato della Sagra – Ma ricordiamo che il senso del nostro evento è anche quello di essere Sagra, ovvero festa per tutti, divertente, tipicamente ‘italian style’, dove si possono assaggiare i prodotti tipici locali che, oltre a quelli enogastronomici, per noi sono il surf e tutti gli sport e gli eventi che proponiamo nei due giorni di manifestazione”.

Una delle novità di questa terza edizione dell’evento è una proposta di entertainment ‘on the scene’, dedicata ai momenti di incontro e confronto sulla passione per il surf e per lo sport in generale, attenzione e rispetto per il territorio e sulla sull’ambiente e sull’eco-sostenibilità. Durante i due giorni di manifestazione, si alterneranno tra gli altri l’ultra maratoneta sardo Roberto Zanda ‘Massiccione’, il regista Lisa Camillo, e Alessandro Piu, surfista e videomaker. Infine una grande varietà di aquiloni invaderà il lungomare con i suoi colori e movimenti.