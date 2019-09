Scartata da un’agenzia di reclutamento in un colloquio di lavoro in un ristorante per il colore della pelle. L’episodio, raccontato dalla Nuova Sardegna, è accaduto a Nuoro ad una giovane cameriera senegalese, residente da tempo in città e sposata ad un impiegato comunale. “Mi hanno detto che non avrebbero mai accettato una donna di colore perché potrebbe disturbare la serenità degli ospiti, sono state le testuali parole – racconta la stessa donna ad una emittente televisiva – non riesco a descriverlo: è un dolore e un dispiacere molto grande”. A denunciare l’accaduto il marito, con un post su Fb.

“Sono coniugato con una meravigliosa ragazza di colore appena stata oggetto di una gravissima discriminazione razziale”, ha scritto. “Contattata da una amica per un lavoro da cameriera in un matrimonio si è presentata insieme ad altre 49 ragazze dal colore neutro. La professionalità della donna selezionatrice, molto attenta ai particolari, ha fatto in modo che percepisse la pericolosità del diverso ritenendo che la cosa avrebbe potuto turbare la sensibilità degli invitati”.