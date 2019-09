Falso allarme bomba e collegamenti ferroviari sospesi per un’ora ad Ardara, per un pezzo d’auto arrugginito trovato sul ciglio della strada e scambiato per un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale.

L’allarme è scattato in seguito ai rilievi per un incidente stradale dalle conseguenze lievi. Nel recuperare l’auto coinvolta nell’incidente, è stato notato un grosso oggetto arrugginito, di forma ovoidale, nella cunetta che costeggia la linea ferroviaria. Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri e la polizia, e per precauzione Trenitalia che, dalle 12.50 ha sospeso il traffico sulla linea Ozieri-Chilivani.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma, insieme con i colleghi della Compagnia di Ozieri. I militari hanno verificato in un attimo che non si trattava di un ordigno ma di un vecchio pezzo meccanico di una Citroen, arrugginito e abbandonato da tempo nella cunetta.

L’allarme è quindi rientrato e alle 13.55 è ripreso regolarmente anche il traffico ferroviario sulla linea Ozieri-Chilivani.