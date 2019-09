Durante un controllo in via Sanna a Cagliari, gli agenti della polizia hanno bloccato un giovane che si muoveva in modo sospetto. Il 24enne, iniziali C.R., si è mostrato particolarmente agitato e nervoso destando nei poliziotti un forte sospetto che nascondesse qualcosa addosso. Infatti, all’interno dei suoi pantaloni, aveva quattro involucri con 20 grammi di cocaina.

Anche L.D., 19enne, che si trovava in macchina insieme al giovane, è stato trovato in possesso di un pezzo da 4 grammi di hashish.

La perquisizione è proseguita anche nell’abitazione del 24enne dove i poliziotti hanno trovato, in un cassetto più di 50 grammi tra marijuana e hashish e un bilancino di precisione.

Il giovane è agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.