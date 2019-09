A Cagliari la polizia ha arrestato un 52enne per spaccio di droga.

Mentre perlustrava alcuni punti del quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, gli agenti hanno notato una vettura bianca con a bordo un uomo e un’altra persona alla guida.

Insospettiti dall’avvicinamento della macchina dei poliziotti, i due uomini hanno accelerato, svoltando in via Cornalias e dando così via all’inseguimento, terminato in via Scornigiani.

Dopo una precipitosa corsa, l’uomo è stato bloccato dai due operatori. Il 52enne è stato portato al Pronto Soccorso per i traumi riportati nella colluttazione ed è poi stato arrestato.