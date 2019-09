La settimana riserva tante novità per i segni d’aria, che dovranno far i conti con l’opposizione dei pianeti. Anche dialogare con il partner sarà difficile e potranno nascere delle incomprensioni. A peggiorare le cose sarà il lavoro, che non sarà molto gratificante. Tuttavia, le stelle consigliano di proseguire e attendere tempi migliori. Periodo di alti e bassi in amore per i segni di terra, qualche litigio nelle giornate centrali potrebbe far dubitare anche dei sentimenti più solidi. Ottimo invece il fine settimana per i single, gli incontri saranno molto eccitanti. Anche se ci sarà un po’ di stanchezza, molti riusciranno a portare a termine i progetti lavorativi iniziati e concludere anche trattative importanti. Settimana fortunata per i segni di fuoco, molti progetti finalmente si concretizzeranno. Chi ha una relazione da lungo tempo, riuscirà a rafforzala maggiormente. I single potranno trovare la persona del cuore. Ci sarà una ventata di novità nella sfera lavorativa. Giornate positive in arrivo per i segni d’acqua, in amore l’intesa è destinata a migliorare. Nel weekend potrebbe presentarsi una bella occasione da cogliere al volo per chi è in cerca della dolce metà. Anche sul lavoro ci saranno tante novità positive. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’inizio della settimana porterà qualche bella sorpresa in amore. Se ci sono stati tradimenti o sospetti ogni cosa verrà chiarita e l’intesa si ristabilirà portando complicità e serenità nella coppia. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto importate in grado di cambiargli l’esistenza.

Lavoro: sul lavoro questa settimana potrebbero sbloccarsi alcune situazioni che vi tenevano in ansia. Lunedì e martedì Luna saranno i giorni ideali per fare dei passi avanti in campo professionale. Anche se su alcuni problemi non troverete subito la soluzione ci saranno buone prospettive per risolverli.

Toro

Amore: nella vita di coppia questa settimana potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Grazie alla vostra capacità di saper ascoltare riuscirete ad affrontare molti problemi con serenità. Per i single ci saranno incontri importanti, attenzione però a qualche piccolo imprevisto che potrà accadere durante il fine settimana.

Lavoro: sarà una settimana ricca di soddisfazioni professionali, e soprattutto nelle giornate centrali riuscirete a risolvere una questione che vi assillava da tempo. La vostra tenacia e determinazione saranno fondamentali per intraprendere percorsi di successo, che vi ricompenseranno delle fatiche affrontate.

Gemelli

Amore: in amore potrebbe esserci un po’ di nervosismo a causa di problemi esterni che creeranno controversie con il partner. Agitarsi e stare in ansia non servirà a nulla, anzi potrebbe solo far peggiorare le cose. Chi nell’ultimo periodo ha fatto nuove conoscenze, potrebbe finalmente aver incontrato la persona giusta, e d’un tratto potrebbe mettere fine alla vita da single.

Lavoro: sarà una settimana molto positiva al lavoro per i Gemelli, sul lavoro potrebbero infatti esserci novità importanti, soprattutto tra martedì e giovedì. Nel fine settimana sarà meglio dedicarsi a cose meno impegnative e dedicarsi al relax, mettendo da parte le preoccupazioni lavorative.

Cancro

Amore: settimana molto fortunata per molti del segno, anche se ci sarà un po’ di tensione dovuta alla Luna in opposizione la situazione migliorerà già nella giornata di martedì. Marte riuscirà a regalarvi una marcia in più e maggiore energia per tenere testa a tutti. I single saranno presi da una passione incontenibile, e faranno tante conquiste.

Lavoro: molti progetti dovranno essere portati a termine e vi sembreranno più facili da portare avanti. Avrete abbastanza energia per proseguire e dunque dovrete approfittarne per mostrare le vostre abilità. Buone notizie in arrivo per chi è in attesa di una risposta oppure ha intrapreso nuovi progetti.

Leone

Amore: ièn arrivo una fase molto fortunata per molti Leone, molti dei vostri progetti finalmente si concretizzeranno. Chi ha una relazione da lungo tempo, riuscirà a rafforzala maggiormente. Per chi è single sono previsti nuovi incontri e saranno in tanti a trovare la persona del cuore.

Lavoro: la settimana inizierà nel migliore dei modi e porterà una ventata di novità nella sfera lavorativa. Già da Lunedì si presenteranno tante occasioni per stringere nuove collaborazioni e con il passare dei giorni riuscirete a intravedere soluzioni alternative per rimediare a qualsiasi errore fatto in passato.

Vergine

Amore: in questo periodo non riuscirete a tenere tutto sotto controllo e anche l’amore subirà degli alti e bassi. Qualche litigio nelle giornate centrali potrebbe portare a riconsiderare una relazione, e bisognerà riflettere prima di mandare tutto all’aria. Ottimo invece il fine settimana per i single, gli incontri si fanno sempre più eccitanti.

Lavoro: la Luna sfavorevole questa settimana non vi renderà molto energici, specialmente tra martedì e mercoledì, quando una maggiore tensione potrebbe farsi sentire. Tuttavia, riuscirete a fare appello alle vostre forze per portare a termine i progetti lavorativi iniziati. Nonostante tutto concluderete trattative importanti.

Bilancia

Amore: questa settimana dovrete far i conti con l’opposizione di Venere e Mercurio e non sarà semplice riuscire a trovare persone che appoggino le vostre scelte. Con il partner non riuscirete a comunicare, potrebbero nascere delle piccole incomprensioni. Per fortuna il weekend porterà un po’ di serenità e anche i single potranno dare sfogo alle loro emozioni per vivere momenti indimenticabili.

Lavoro: la settimana lavorativa non sarà molto gratificante e Mercurio in opposizione non fa che complicare le cose. Dovrete attendere per avere delle rivincite e portare avanti i vostri progetti. Al momento fate affidamento sul lavoro che state svolgendo, vi sarà utile per proseguire con maggiore serenità.

Scorpione

Amore: questa settimana qualche bella sorpresa è in arrivo per voi, anche se dovrete usare questo periodo per rafforzare la vostra persona e capire quello che veramente volete dalla vostra vita. Anche in amore farete delle riflessioni, e saranno le emozioni a indirizzarvi verso la soluzione giusta. Fine settimana fortunato per i single, nuovi incontri sono in arrivo.

Lavoro: non abbiate paura di affrontare un cambiamento: inizialmente potrebbe essere difficile, ma poi sarete molto sollevati. Anche se qualcosa non andrà come previsto, tuttavia potrebbero aprirsi nuove strade e garantirvi il successo che avete sempre desiderato. Siate meno pessimisti.

Sagittario

Amore: durante questa settimana Venere vi permetterà di provare maggiori emozioni nella relazione di coppia. Sarete anche più attivi con il partner e più romantici, e organizzerete gite fuori porta e serate romantiche. Alcuni potranno anche decidere di concedersi una piccola vacanza. I single invece dovranno cercare di capire quali sono le loro priorità.

Lavoro: questa settimana arriveranno diverse conferme lavorative. Anche se Marte opposto potrebbe portarvi un po’ di stanchezza, tuttavia sarete molto soddisfatti dei successi che state portando a compimento. Sfruttate le occasioni giuste per crescere professionalmente.

Capricorno

Amore: questa settimana in amore le cose non sembrano procedere come sperato. Con il partner sembra che non riusciate a trovare un punto d’incontro. La mancanza di attenzione nei vostri confronti vi dà fastidio e questo potrebbe generare litigi e incomprensioni. Tante novità invece in arrivo per i single, nel fine settimana molti potranno incontrare l’anima gemella.

Lavoro: chi ha un impegno professionale importante, potrà puntare sulle giornate di venerdì e sabato che saranno le più fortunate. La presenza di Marte nel segno vi darà grande forza e vi permetterà di affrontare ogni questione con molta lucidità e anche con tanto buonsenso.

Acquario

Amore: se siete in coppia questa settimana vi sentirete soddisfatti: il partner continuerà a sorprendervi come non pensavate potesse fare. Non amate le cose scontate, ma vi piace essere costantemente corteggiati. L’intesa è quindi destinata a migliorare! Nel weekend potrebbe presentarsi una bella occasione da cogliere al volo per chi è in cerca della dolce metà.

Lavoro: sul lavoro qualche novità potrebbe rendervi felici, sono infatti in arrivo belle opportunità da lunedì. La settimana preannuncia tante novità positive, sarete pieni di idee e progetti, e saranno tante le iniziative che porterete avanti. Tutto sembra positivo, ma meglio essere prudenti, soprattutto se dovete investire del denaro.

Pesci

Amore: state attraversando un periodo difficile in amore, e ci saranno ben poche possibilità di chiarire con il partner. Se alcuni cercheranno di andare avanti nonostante tutto, altri invece decideranno di abbandonare il campo. Per molti potranno però esserci dei ripensamenti. Anche per i single potranno esserci ritorni di fiamma, e non sarà facile decidere.

Lavoro: meglio evitare le tensioni al lavoro, questa settimana sarete parecchio nervosi e potreste essere scortesi e insopportabili. Fino a giovedì vi sentirete fuori dal mondo, ma per fortuna nel fine settimana riuscirete a recuperare la vostra lucidità. A farvi rinsavire saranno alcuni impegni che non potrete tralasciare.