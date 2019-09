La Guardia di Finanza di Iglesias ha scoperto delle irregolarità da parte di due attività nell’iglesiente. Nella lente dei controlli sono finiti un piccolo emporio ed un’attività operante nel campo delle arti grafiche.

Il controllo, inizialmente finalizzato alla scoperta di eventuali lavoratori in nero o irregolari, ha messo in luce delle irregolarità sui versamenti delle ritenute d’acconto ai fini IRPEF per gli stipendi del personale dipendente, con importi tra i 2.792 e 3.728 euro.

Per i datori di lavoro è scattata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.