Le leggende dello ska inglese The Selecter sono pronti a sbarcare a Milano

I The Selecter sono guidati dall’iconica frontwoman Pauline Black e dal cofondatore Arthur ‘Gaps’ Hendrickson. Pauline è una delle pochissime donne della scena 2 Tone Ska e per questo è stata spesso definita la Regina dello Ska, è una figura cruciale nel suo genere, una grande autrice di testi ed un’icona di stile.

La passione che ha sempre contraddistinto i The Selecter è ancora viva e sono più motivati che mai, nonostante siano passati tanti anni da quando Pauline e Arthur decisero insieme di fondare la band. Sulla scia di successi come Three Minute Hero, Missing Words, Too Much Pressure e On My Radio, i due stanno scrivendo nuova musica e sembrano inarrestabili. Negli ultimi anni i The Selecter sono riusciti a dimostrare quanto ancora sia importate e divertente fare musica ska e quanto questa sia ancora apprezzata. Nel 2017 hanno infatti pubblicato l’album dal titolo Daylight, un lavoro per loro necessario, politicamente impegnato e puramente edificante.

La band approderà in Italia per un concerto il prossimo 5 ottobre al Legend di Milano.