In una recente intervista con The Sun, Ozzy Osbourne, voce indiscussa del metal mondiale ha rivelato di aver registrato il nuovo album.

Dopo aver lavorato sulla produzione discografica di Post Malone insieme Andrew Watt ha lavorato sul suo album e ha dichiarato:

“Se non fosse stato per questa nuova musica sarei ancora ad auto-commiserarmi, a pensare, “Rimarrò così a letto per sempre”. Mi è mancata così tanto la musica.

I miei fan sono così leali e buoni. Fino a che non mi sono messo al lavoro su questo nuovo disco pensavo di star per morire. Quest’album mi ha rimesso in gioco.”