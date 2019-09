I Metallica hanno aggiunto nuove date all’immenso “WorldWired Tour”, la tournée che i Metallica partita nel febbraio 2016 e che non è ancora finita ed anzi si aggiungono nuove date nel 2020 in sud america.

La formazione di James Hetfield e Lars Ulrich fa sapere che ci sarà ancora delle date in America Latina, in particolare in Cile, Argentina e Brasile. Al loro fianco suoneranno i giovanissimi Greta Van Fleet come opening act dei live.