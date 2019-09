Festa di celebrazione venerdì 25 e sabato 26 ottobre per il “Re dei formaggi” con la nuova edizione della “Parmigiano Reggiano Night”, appuntamento nato nel 2012 come ringraziamento per gli aiuti ricevuti dopo il sisma che ha scosso l’Emilia. All’iniziativa, messa a punto dal Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano con la collaborazione dei ragazzi del Master Sole 24Ore Business School, prevede la partecipazione di 150 locali in tutta Italia con il coinvolgimento di blogger e influencer.

I locali celebreranno il formaggio con menu dedicati in modo da esaltarne il gusto e la versatilità. Alla “Parmigiano Reggiano Night” è abbinato un concorso con il quale si invitano i partecipanti a condividere, alle cena dei ristoranti aderenti all’iniziativa, la foto della propria serata gourmet. Quella più coinvolgente e divertente vincerà un soggiorno nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano con una visita in un caseificio e una cena stellata nella Food Valley. Le foto potranno anche essere condivise sui canali social utilizzando l’hashtag #PRnight2019

L’Iniziativa, che è arrivata alla sua ottava edizione, si inserisce nel contesto “Io Scelgo Parmigiano Reggiano”, progetto che ha lo scopo di promuovere l’eccellenza italiana nell’arte di elaborare e interpretare materie prime, trasformandole in proposte gastronomiche simbolo della cucina e della cultura alimentare nazionale.