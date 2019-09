“Il trasporto pubblico locale è disastroso e la situazione si trascina da troppo tempo ormai”. Lo scrive la sindaca di Sestu Paola Secci, in un post sul gruppo ‘Tutti gli abitanti di Sestu’ su Facebook.

“In questi anni – continua la prima cittadina – ho incontrato gli assessori regionali ai trasporti Deiana e Careddu per segnalare i grandi disservizi sui trasporti da e verso Sestu. Ho scritto a più riprese ai vertici Arst e alla Regione lamentando le gravi carenze e gli innumerevoli disagi causati alla popolazione sestese. Allo stesso tempo ho portato in Città Metropolitana, attraverso una mozione del Consiglio Comunale e una raccolta firme che ha coinvolto tutti i Sindaci, la questione del trasporto unico locale per i comuni della Città Metropolitana”.

“A questo proposito – continua il post della sindaca Secci – abbiamo chiesto alla Regione di concedere alla Città Metropolitana la gestione diretta dei trasporti pubblici. Abbiamo stipulato un accordo di programma con Ctm perché iniziasse, in attesa di risposta dalla Regione, a studiare e a portare a Sestu tutti quei servizi propedeutici al trasporto unico di tutti e 17 Comuni della Città Metropolitana.

“I risultati – conclude Secci, che dà appuntamento il 24 settembre alle 7.30 alla fermata tra via Monserrato e via Bologna – sono sotto gli occhi di tutti. Non ci ascoltano? Ora Basta. Sarò lì con voi e decideremo insieme le prossime mosse”.