Sono in via di miglioramento le condizioni del bambino di due anni, figlio di genitori vegani, ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per uno stato di denutrizione.

Nulla trapela da parte dei medici del reparto di Pediatria.

La dirigente della Assl-Ats di Nuoro, Grazia Cattina ha spiegato: “Noi non abbiamo avuto autorizzazione da parte degli aventi titolo a divulgare alcuna informazione. Tuteliamo in maniera molto rigorosa le persone nel trattamento dei dati sensibili, questa è la nostra politica”.